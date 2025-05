Sem honras de manchete, mas com muitas menções na imprensa internacional, o título do Sporting não passou despercebido aos jornais lá fora. Alguns falaram ainda sobre o legado de Ruben Amorim, mas a maior parte referenciou um nome - Viktor Gyökeres.

O jornal espanhol AS escreve que o sueco deixou «Carreras sem título», numa referência ao lateral do Benfica que tem sido associado ao Real Madrid. Já a Marca vai mais longe e diz que Gyökeres é o «rei de Portugal».

Em Itália, o Corriere dello Sport refere também o Benfica diz que as águias foram «humilhadas» no bicampeonato «histórico» do Sporting. A Gazzetta dello Sport dá destaque também a Gyökeres «associado ao Arsenal». Uma referência que a imprensa anglófona faz igualmente.

Veja acima uma GALERIA com imagens do notícias internacionais sobre o título.