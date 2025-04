O póquer de Viktor Gyökeres, que agora lidera a corrida à Bota de Ouro e atingiu mais números históricos ao serviço do Sporting, não passou despercebido na imprensa internacional.

Gyökeres, que leva agora 52 golos em 48 jogos pelo Sporting na época 2024/25, tornou-se ainda o melhor marcador estrangeiro europeu dos leões e busca ser, neste século, o melhor marcador numa só edição da Liga portuguesa: tem 37 golos, para os 42 de Mário Jardel (também pelo Sporting) em 2001/02. A exibição no Bessa e o números da época foram, sobretudo nas últimas horas, notícia aqui ao lado, em Espanha, mas também em Inglaterra. Curiosamente, os países onde jogam os dois mais diretos oponentes na corrida à Bota de Ouro de Gyökeres, que tem 57 pontos nesta contagem (cada golo na Liga portuguesa vale 1,5 pontos): são eles Mohamed Salah (Liverpool, 56 pontos) e Robert Lewandowski (Barcelona, 50). De recordar que, em Inglaterra e Espanha, cada golo no campeonato vale dois pontos para a Bota de Ouro.

O que é escrito lá fora sobre Gyökeres:

As: «Gyökeres, o melhor em 20 anos»

Em Espanha, o As destaca a marca de Gyökeres desde Jardel na liga portuguesa. «O sueco marca quatro golos frente ao Boavista e já é o melhor goleador em Portugal desde Jardel. Soma 38 golos em 30 jogos da Liga. Os números de Gyökeres no Sporting estão a caminho de marcar uma era (…). Já é o melhor marcador da liga portuguesa em 23 anos, desde que Mário Jardel marcou 42 golos, também pelos leões, em 2001/02.»

Marca: «Gyökeres, o novo líder da Bota de Ouro com 38 golos: o “melhor avançado da Europa” custa 100 milhões»

O jornal espanhol cita as palavras do treinador Rui Borges após o jogo no Bessa e escreve: «Gyökeres, um avançado muito cobiçado com contrato pelo Sporting até 2028 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, é líder na corrida à Bota de Ouro graças aos quatro golos na goleada por 5-0 ao Boavista.»

Sport: «Gyökeres não tem piedade de Lewandowski»

Ainda em Espanha, o Sport dá destaque a Gyökeres em dois artigos distintos, um deles a apontar à corrida em que o sueco, além de ter ultrapassado Salah, fugiu a Lewandowski pela Bota de Ouro. «O sueco assinou um extraordinário póquer ante o Boavista para ficar como líder na corrida à Bota de Ouro. Este tipo dá medo. Muito medo. É aquele “9” que qualquer equipa daria a vida para ter nas suas fileiras. Não é estranho, por isso, que haja vários clubes a lutar pelos seus serviços. Salvo surpresas, Gyökeres vai pôr ponto final à sua etapa em Alvalade. Mas, até que esse dia triste chegue, o Sporting quer continuar a desfrutar dos seus golos. Um, dois, três… e quatro. Póquer para um sueco insaciável que vai a passos largos para a Bota de Ouro. Uma exibição que o coloca na liderança da corrida pelo prémio, ultrapassando outro “monstro”, Mohamed Salah.»

Mirror: «Salah sofre revés depois de o Liverpool ganhar a Premier League»

Em Inglaterra, o Mirror dá destaque à ultrapassagem de Gyökeres a Salah na corrida à Bota de Ouro. «A estrela do Liverpool, Mohamed Salah, já não é líder na corrida à Bota de Ouro. O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, é o novo líder depois de ter marcado quatro golos ao Boavista na noite de domingo. O internacional sueco está no topo para conquistar o título que é de Harry Kane, com 57 pontos. Salah está um pouco atrás, com 56, apesar de ter dez golos a menos do que Gyökeres no campeonato.»