Viktor Gyökeres não esconde a confiança que tem em si mesmo e considera que foi «subestimado» num determinado momento da carreira. Contudo, o avançado do Sporting admite que evoluiu muito nos últimos anos.

«É a vida de um avançado. O reconhecimento vem com os golos. Habituei-me a isso. Fui subestimado? Talvez. É uma mistura de muitas coisas. Para ser sincero, antes eu não jogava tão bem. Não estava necessariamente no ambiente certo, com as pessoas certas ao meu redor. Nos últimos anos, tenho estado. Isso está a ajudar-me a mostrar todo o meu potencial. Cheguei a um novo nível, estou a jogar o meu verdadeiro futebol e a ultrapassar os meus limites. Pretendo melhorar ainda mais», assegurou o internacional sueco, numa entrevista concedida em maio à France Football, entre a conquista do bicampeonato e a final da Taça, mas que foi publicada este sábado.

Gyökeres também não teve qualquer receio em colocar-se entre os melhores avançados do mundo, quando foi desafiado a comparar-se com nomes como Erling Haaland, Harry Kane e Robert Lewandowski.

«Sou definitivamente um deles. É difícil rotular-me, mas sim, estou na mesma mesa que eles agora. São jogadores extraordinários, no mais alto nível há muitos anos, que provaram muito mais do que eu. Tenho de mostrar que sou capaz de manter estas exibições temporada após temporada. O que consegui fazer no Sporting, estou convencido de que posso alcançar em qualquer lugar. Ainda não viram o melhor do Gyökeres.»

O atacante de 27 anos salientou ainda que a Liga dos Campeões foi o patamar mais alto em que já jogou. «Desde o primeiro jogo contra o Lille, senti que o nível da competição era mais alto do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Jogámos contra muitas equipas de diferentes países, foi uma ótima experiência. Sempre sonhei com isso. Provámos que éramos capazes de competir com esse tipo de clubes na Liga dos Campeões. Foi uma sensação extraordinária em cada jogo. E depois marcar um hat-trick [ao Manchester City]... Está gravado na minha memória.»

Gyökeres também se mostrou impressionado com alguns jogadores que defrontou, principalmente aqueles que atuam «em clubes ingleses».

«Bernardo Silva e Mateo Kovacic no Manchester City ou Bukayo Saka do Arsenal são impressionantes de ver. Também já defrontei alguns centrais de altíssimo nível, como Gabriel [Magalhães] e Saliba», lembrou.