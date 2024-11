O avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, diz que sempre sonhou em jogar a Liga dos Campeões e, atualmente a representar os leões, lembrou duas figuras que despontaram no clube: Cristiano Ronaldo e Luís Figo. No entanto, não quer comparações. Quer, sim, fazer o seu caminho.

«Ronaldo e Figo começaram as suas carreiras aqui e foram incrivelmente bem-sucedidos. Olhas para jogadores como esses, que estiveram no Sporting, mas eu tento não me comparar a eles. Só quero seu eu mesmo e fazer o meu melhor a cada dia que vou treinar e quando jogamos», referiu, em declarações à UEFA, após a vitória no último jogo realizado para a Liga dos Campeões, ante o Sturm Graz, na Áustria (0-2).

Segue-se o Manchester City, esta terça-feira, no duelo da 4.ª jornada da fase de liga, em Alvalade. «Sabemos que há jogos difíceis em novembro, mas vamos preparar-nos para eles e continuar a melhorar», afirmou o avançado.

«Sempre sonhei jogar a Liga dos Campeões. Via muitos jogos na televisão e pensava o quanto gostaria de jogá-la. Tive alguns arrepios quando foi a minha estreia, mas tentei apenas desfrutar e jogar. O Sporting é um grande clube e nós merecemos jogar a Liga dos Campeões. Estivemos bem até agora, o que mostra que conseguimos competir contra as maiores equipas da Europa», analisou, ainda.