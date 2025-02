Declarações de Rui Borges em conferência de imprensa posterior ao Sporting-Borussia Dortmund (0-3):

[Qual é a lesão de Viktor Gyökeres]

«Desde que estou cá que não me lembro de o Sporting especificar lesões, a não ser longas. Entrámos num processo em que não me vou alongar. Vocês [jornalistas] estão aqui a criar um mistério... aqui ninguém cria mistérios. Está à procura da melhor condição fisica, é simples. Já disse que não sou médico. Vocês fazem vosso papel e bem. Se eu disser o que muda? Não muda nada. Eu até podia dizer que o Viktor está com um entorse, não tenha dúvidas de que no próximo jogo o adversário vai encarar o Viktor sabendo disso. Não por maldade, mas porque vai ser inteligente e tentar agravar o problema. Não tem uma entorse, atenção [risos]. Para mim isto é uma coisa simples. Não vou estar a especificar aquilo que não me compete. Se me preocupa? Não, mas é lógico que queria toda a gente. Quando o Sporting foi campeão tinha toda a gente. Vou ser sempre competitivo. Jamais me agarro à dificuldade e acredito muito na minha competência. Zero preocupado.»