A passagem de Viktor Gyökeres pelo Sporting terminou, ao fim de dois anos, e se qualquer empresa o quisesse contratar, não haveria melhor currículo do que o apresentado pelo sueco de 27 anos.

Contratado ao Coventry, no verão de 2023, chegou, viu e venceu (e de que maneira). Ao todo, Gyökeres apontou 97 golos e juntou-lhes 27 assistências, nos 102 jogos que realizou com a camisola dos leões. Não é, por isso, surpreendente que tenha sido peça-chave na conquista do tão desejado bicampeonato, que não acontecia há 73 anos.

Em termos individuais, Gyökeres foi distinguido como melhor jogador da Liga (2023/24), melhor marcador nas últimas duas edições da prova e apenas o terceiro na história do clube a conseguir fazê-lo de forma consecutiva, igualando Fernando Peyroteo (1945/6 e 1946/47) e Héctor Yazalde (1973/74 e 1974/75). Marcou também presença nos últimos dois «Onzes da Época» da Liga, foi oito vezes jogador e nove vezes avançado do mês.

Além disso, conseguiu por 15 vezes fazer um «bis», contabilizou por seis vezes um «hat-trick» e em duas ocasiões chegou mesmo ao «poker» (Estrela da Amadora e Boavista).

Na vertente coletiva, ficam no currículo três troféus: dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal. É importante recordar que além da Liga, na última época, o Sporting conquistou a «Dobradinha», ao juntar-lhe a conquista da Taça. O sueco participou também na Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira, tendo feito um «hat-trick» ao Manchester City e contribuído com seis golos para a campanha leonina na prova, em 2024/25.

Confira aqui as estatísticas de Viktor Gyökeres no Sporting:

Agora, há que analisar mais ao detalhe a prestação de Viktor Gyökeres no Sporting e a ajuda do Sofascore, parceiro estatístico do Maisfutebol, é essencial.

Desde logo, o que salta à vista é o «heatmap» do avançado, que do meio-campo para a frente esteve literalmente em todo o lado, nada que não se percebesse das bancadas ou até mesmo na televisão. Depois, a classificação média de 7.74, a mais alta de todos os avançados nas seis principais ligas europeias, desde a sua estreia pelo Sporting.

É também o líder de golos, assistências e o avançado com melhor frequência de golos desde 2023/24, com uma bola no fundo da baliza a cada 87 minutos. Gyökeres apontou 79 golos com o pé direito, 13 de pé esquerdo e cinco com a cabeça, sendo que 92 foram conseguidos dentro da área e cinco de fora da mesma.

Para trás ficam os recordes, as estatísticas e os títulos, sendo que o que se segue é mais uma experiência em Inglaterra, desta feita ao serviço do Arsenal.