O Sporting encaixou mais 1,25 milhões de euros com Viktor Gyökeres. Com o sueco a cumprir mais 45 minutos pelo Arsenal, na primeira mão as «meias» da Champions, os leões garantem mais um dos objetivos.

Gyökeres, recorde-se, trocou Lisboa por Londres no início da presente temporada a troco de 65,764 milhões de euros fixos, podendo atingir o valor máximo de 76,020 com objetivos.

Até então, com alguns dos objetivos já cumpridos, o Sporting encaixou 69, 764 milhões de euros.

O apuramento já garantido pelo Arsenal para a fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27 valeu mais um milhão de euros. Foram também garantidos 500 mil euros por 20 participações em golos e assistências (quando marcou ao Southampton a 4 de abril).

Confira a divisão dos bónus acordados entre Sporting e Arsenal aquando da transferência de Gyökeres para o Arsenal por €65,7 M:

- Cada 20 jogos (só contam os que jogar 45 minutos no mínimo) rendem 1,25 milhões de euros - até ao limite de 5 milhões (2,5ME já foram garantidos);

- Cada 20 participações em golos e assistências rendem 500 mil euros - até ao limite máximo de 1 milhão (500 mil já foram garantidos);

- Cada qualificação para a fase de Liga da Champions rende 1 milhão de euros - até ao limite de 4 milhões (um milhão de euros já foi garantido).