Após terminar uma época de sonho ao serviço do Sporting, Viktor Gyökeres é agora o protagonista da edição de junho e julho da Vogue da Escandinávia.

Através das redes sociais, a revista de moda partilhou a capa com o avançado sueco e a namorada do jogador já reagiu. «Conhecemos a estrela na sua casa em Lisboa, o humilde lar do super-herói, para perceber melhor a história do homem da máscara», pode ler-se.

Veja aqui a capa da Vogue com Gyökeres: