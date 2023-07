O avançado sueco Viktor Gyökeres chegou na tarde desta terça-feira a Portugal para reforçar o Sporting.

O jogador de 25 anos foi recebido pelo diretor desportivo Hugo Viana, no aeroporto em Lisboa, onde alguns adeptos dos leões também o aguardavam.

Perante a insistência dos jornalistas presentes, Gyökeres soltou apenas uma frase: «Estou muito feliz».

O avançado sueco, que alinhava no Coventry, vai custar 20 milhões de euros mais quatro milhões em função de objetivos e tonar-se na contratação mais cara da história do Sporting, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

As negociações entre o Sporting e o emblema do Championship prolongaram-se durante várias semanas e intensificaram-se nos últimos dias, com a ida do presidente Frederico Varandas e Hugo Viana a Inglaterra no sentido de agilizar a transferência.

Na última temporada, Gyökeres foi o segundo melhor marcador no segundo escalão inglês, com 21 golos apontados.

O internacional sueco, refira-se ainda, será o primeiro reforço para Ruben Amorim nesta mercado de verão.

