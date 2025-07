Em desacordo com o Sporting, Viktor Gyökeres faltou à concentração deste sábado, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Com ordem para se apresentar no centro de treinos até às 16h30 deste sábado, o avançado nórdico foi a grande ausência do plantel. Os leões partiram na tarde deste sábado para Lagos, às 17h37, onde vão realizar o estágio de pré-época.

Nesta altura mantém-se um impasse quanto ao futuro de Gyökeres, com o Arsenal e o Sporting ainda a discutirem os valores da transferência.

(artigo atualizado pelas 17h37)