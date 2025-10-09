Jonathan Chalkias, assistente de Hasan Çentikaya, o agente de Viktor Gyökeres, revelou que o Sporting tentou negociar a transferência do avançado sueco para o Manchester United «nas costas» dos representantes do atleta.

Em declarações ao podcast Studio Allsvenskan, Chalkias desvendou ainda que Gyökeres recebeu propostas milionárias de clubes árabes, enquanto ainda era jogador do Sporting, que ofereciam 400 milhões de euros líquidos por temporada ao jogador. Apesar disso, Gyökeres preferiu rumar ao Arsenal, num negócio que pode render aos cofres leoninos 76 milhões de euros.

«Arábia Saudita? Eram valores doentios. Ofereciam mais de 400 milhões líquidos por temporada ao Viktor, mais de um milhão por dia. É melhor que seja ele a falar disso um dia, até porque não o pressionámos a aceitar nenhuma proposta. No fim do dia, o dinheiro vem e o dinheiro vai», começou por referir.

«Esta mudança para o Arsenal também nos deu um marketing muito bom. Um dos problemas do Sporting é que tentaram negociar uma transferência para o Manchester United nas nossas costas. O acordo estava feito porque o Man. United ofereceu uma taxa de transferência mais elevada», acrescentou.