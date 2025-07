Viktor Gyökeres despediu-se dos adeptos do Sporting, com uma mensagem e um vídeo que junta os melhores momentos no clube, e Pedro Gonçalves aproveitou para deixar um «recado» ao reforço do Arsenal.

«Tenta não ter muitas saudades minhas», pode ler-se. O internacional português foi, de resto, o único jogador do Sporting a comentar a publicação do avançado. Recorde-se que o sueco deixou os leões a troco de 65,7 milhões de euros e o negócio pode chegar aos 76 milhões, ao fim de duas temporadas de leão ao peito.

Veja aqui a publicação de Viktor Gyökeres: