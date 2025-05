A continuidade de Viktor Gyökeres no Sporting é um cenário muito improvável, mas, se dependesse apenas da vontade da família, o avançado sueco iria continuar em Alvalade.

O tio de Gyökeres foi entrevistado antes do jogo do título com o Vitória de Guimarães e mostrou-se fascinado pelo ambiente em redor do Sporting.

«Estou muito feliz, é fantástico. Estivemos cá no ano passado, é o mesmo espírito. São as mesmas pessoas, é o mesmo ambiente. Absolutamente fantástico! Sem palavras», disse o familiar do avançado, em declarações à Sport TV, antes de manifestar o desejo de ver o sobrinho mais tempo de leão ao peito.

«Ontem ao jantar decidimos que ele tem de ficar. Se ele vai ficar? Sim, achamos que sim. Esperamos que sim, porque, veja… Nós adoramos, é incrível, o país, as pessoas e o Sporting. E os leões. Nós adoramos», frisou.

Gyökeres está ligado ao Sporting até 2028, mas tem sido fortemente associado a um interesse do mercado inglês.