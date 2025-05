Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, confirmou esta terça-feira que o clube ainda não recebeu qualquer proposta por Viktor Gyökeres e relembrou que o sueco ainda tem três anos de contrato.

«Neste momento não há propostas e tem mais três anos de contrato. Acho que a resposta está dada», disse esta terça-feira na Conferência Bola Branca, da Rádio Renascença.

Questionado sobre a possibilidade dos leões venderem jogadores, o dirigente avisou que o Sporting foi campeão nos anos em que menos vendeu.

«Estou nesta função há sete anos. Nos anos em que o Sporting foi campeão, até fizemos menos vendas do que noutros anos. Sermos campeões dá-nos maior capacidade de reter jogadores e talento. Coincidência ou não, não tivemos de vender nenhum jogador nesses momentos. Não que não tenham chegado propostas, mas o mercado não é controlado por nós e estamos sempre dependentes», partilhou.

Por fim, falou sobre o plano de vendas do mercado de verão: «Não vai ser diferente do ano passado. Queremos manter os melhores jogadores e reter talento. Queremos continuar a ser campeões, ter equipas competitivas e lutar em todas as frentes».