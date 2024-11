O fenómeno «Gyökeres» continua a dar a volta ao mundo e já chegou ao wrestling, mais precisamente à WWE.

No mais recente episódio do programa «SmackDown», o wrestler Angelo Dawkins participava num combate de pares e após atacar o adversário, festejou o momento com a conhecida máscada do internacional sueco.

Veja aqui o momento protagonizado por Angelo Dawkins: