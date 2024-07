Este sábado, momentos antes do Troféu Cinco Violinos frente ao Athletic Bilbao, o Sporting apresentou o plantel para a temporada 2024/25, em pleno Estádio José Alvalade.

Os vários jogadores foram sendo chamados, um a um, e no momento em que se ouviu o nome «Viktor Gyökeres», o estádio explodiu de alegria, ouviram-se aplausos ruidosos e um adepto até ficou visivelmente emocionado, deixando cair umas quantas lágrimas com a entrada do avançado sueco, melhor marcador do campeonato na temporada passada.

De recordar que o Sporting defronta o Athletic Bilbao, às 19h30, no Estádio José Alvalade

Veja o momento: