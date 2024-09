Muito se tem falado sobre a cláusula de rescisão de Viktor Gyökeres, depois de o sueco ter sido questionado sobre isso durante a concentração da seleção. Na altura, Viktor disse que 100 milhões de euros era valor muito alto e, agora, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Lille, os jornalistas pediram a Gyökeres que dissesse qual o seu real valor.

«É uma boa pergunta... Não sei. Não trabalho para um clube ou sou empresário, não estou dentro disso. É muito dinheiro, não saí. Estou muito feliz, no Sporting, não é problema ficar. O meu valor é o meu valor. Veremos qual é quando algo acontecer», disse, de forma enigmática, nesta segunda-feira.

O avançado, que tem estado em grande neste início de época, disse não ter uma meta fixa de golos para esta época. O seu objetivo é «fazer mais do que na anterior», seja nas competições domésticas ou nas internacionais.

O sueco foi ainda questionado sobre aquele que é visto como o seu sucessor - Conrad Harder, dinamarquês contratado na fase final do mercado. «Ainda não treinei muito com ele, por isso, ainda não vi muito. O que vi foi que também é bastante grande e forte fisicamente. É bom com bola. É um jogador entusiasmante. Estou ansioso por ver mais dele», garantiu.

O Sporting estreia-se na nova Liga dos Campeões diante do Lille, no Estádio de Alvalade, pelas 20 horas desta terça-feira.