Depois de um dia de folga, o Sporting voltou a treinar em Lagos, no Algarve, com especial destaque para a presença de Viktor Gyökeres no relvado, que foi operado ao joelho e ainda está em recuperação.

Morten Hjulmand e o reforço Zeno Debast chegaram de férias, depois do Euro 2024, e também treinaram este sábado.

Debast, proveniente do Anderlecht, treinou pela primeira vez às ordens de Ruben Amorim.

O plantel do Sporting volta a ter uma sessão de trabalhos no domingo, às 10h, em Lagos.