O Sporting derrotou o Vilafranquense por 1-0, em jogo treino realizado na Academia, em Alcochete.



O golo do triunfo dos leões foi anotado por Pote, de penálti, no arranque da segunda parte.



Refira-se que Amorim não pôde contar com Jeremiah St. Juste, Luís Neto, Jovane Cabral e Sebastián Coates, jogadores que continuam entregues ao departamento clínico. Por sua vez, Hidemasa Morita (Japão), Fatawu Issahaku (Gana), Sotiris Alexandropoulos (Grécia), Manuel Ugarte (Uruguai), Dário Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19) e Flávio Nazinho (Portugal sub-20) não estiveram presentes, uma vez que estão ao serviço das respetivas seleções.



O onze apresentado por Amorim: Israel, Esgaio, Inácio e Matheus Reis; Porro, Pote, Rochinha e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Arthur.