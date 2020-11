Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a goleada (0-4) sobre o V. Guimarães:

«Sabíamos que iria ser um jogo difícil, e a equipa correspondeu bem. Até ao primeiro golo tivemos várias oportunidades e depois de marcar baixámos a linha, o Vitória reagiu porque é uma boa equipa, mas chegámos ao segundo golo no fim da primeira parte; depois não entrámos bem na segunda parte mas fizemos o terceiro golo com a nossa forma de jogar, no espaço nas costas, fizemos o quarto e até podíamos ter feito mais. Foi um bom jogo da equipa, ainda temos coisas a melhorar, gerir melhor o jogo, se o golo anulado entra podia complicar, a equipa tem de gerir isso mas a vitória não tem contestação».

[Jogo nos limites? ] «Jogamos sempre no limite, desde o início da época. Quando digo o limite não é o limite do que podem fazer, é do que têm para dar. Não lhes peço mais do que isso. Fazemos o que treinamos e quando as coisas não correm bem eles compensam. Isso não vai desiludir os sportinguistas, os jogadores dão tudo o que têm».

[Objetivo é o título?] «O objetivo é vencer o próximo jogo, vamos preparar bem o Sacavenense. O objetivo nem é a Liga, é a Taça de Portugal. Temos o exemplo do ano passado, neste momento a liga nem é objetivo».