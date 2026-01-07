Rui Borges ficará privado de Eduardo Quaresma até ao final do mês de janeiro. Após o aparatoso choque de cabeças com Samu durante o Sporting-V. Guimarães de terça-feira, já se conhece uma previsão do tempo de recuperação.

Tal como avança o jornal A Bola, o Maisfutebol confirma que o defesa-central do Sporting deve ficar afastado da competição por um período a rondar as três semanas, dependendo da evolução da recuperação.

O mais certo é que, após o regresso, o jogador utilize uma máscara protetora na face, já habitual neste tipo de lesões. Internado no Hospital de Santo André desde terça-feira à noite, Quaresma é operado ao osso zigomático (vulgo 'osso da bochecha') nesta quarta.

A cumprir-se estritamente este tempo de paragem, Quaresma poderá estar apto para o último jogo da fase de liga da Champions, na deslocação ao reduto do Athletic Bilbao, no dia 28 de janeiro. Depois desse duelo, o Sporting enfrenta Nacional (campeonato) e AVS (Taça de Portugal) em data a definir.

Zeno Debast, Ricardo Mangas, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Salvador Blopa e Nuno Santos são os outros jogadores do Sporting afastados por lesão.