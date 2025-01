O V. Guimarães conseguiu segurar 15 por cento de uma futura venda de Alberto Costa na negociação praticamente fechada com o Sporting, faltando apenas a assinatura de contrato entre todas as partes, segundo apurou o Maisfutebol.

Para vencerem a forte concorrência de Roma, Brighton e também do Benfica, os leões aceitaram abrir a carteira para avançar com a contratação do lateral-direito: pagam dez milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros por objetivos.

A SAD leonina trabalha agora para assinar o quanto antes o acordo com o jovem lateral, cujo vínculo vai ser válido por cinco anos. O desejo do atleta de voltar a trabalhar com Rui Borges foi decisivo para o negócio acontecer.

Com formação no Tirsense e no V. Guimarães, Alberto Costa, de 21 anos, esteve no emblema minhoto desde 2013, tendo realizado um total de 22 jogos pela equipa principal, com um golo e duas assistências conseguidas.