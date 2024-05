O guarda-redes bósnio Vladan Kovacevic está prestes a tornar-se o novo guarda-redes do Sporting, na sequência da saída do espanhol Antonio Adán. A informação foi avançada na noite desta quinta-feira na imprensa desportiva nacional e, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol.

Kovacevic, de 26 anos, tem 1.92m e, nas últimas três épocas, representou o Rákow, da Polónia, clube com o qual tem contrato até 2026. Em 2023/24, defrontou o Sporting por duas ocasiões, na Liga Europa, nos 47 jogos que realizou ao longo de toda a temporada.

Ao que o nosso jornal pôde apurar, Kovacevic já estava a ser negociado há algumas semanas, o negócio deverá ser feito por uma verba a rondar os 4,8 milhões de euros e o contrato com os leões será, provavelmente, até 2028.

Perto de prosseguir a carreira em Lisboa, Kovacevic já tinha estado perto da capital portuguesa, mas pela porta do Benfica. Foi o próprio, já no Rákow, em 2022, que confirmou ter uma «proposta» das águias. Porém, o negócio não se concretizou, como Kovacevic também afirmou, em outubro.

Antes do Rákow, Kovacevic, que ainda não é internacional A pela Bósnia, despontou no FK Sarajevo, do seu país natal. Foi campeão pelo emblema bósnio e também foi pelo Rákow e está prestes a ser agora cara nova para o atual campeão nacional português.