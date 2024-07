Vladan Kovacevic mostrou-se pela primeira vez aos adeptos do Sporting na quarta-feira, no empate dos leões frente ao Royale Union SG, no Estádio do Algarve.

A equipa de Ruben Amorim vencia por 2-0 à entrada para os últimos 20 minutos da partida, quando permitiu o empate ao conjunto belga.

No primeiro golo, Kovacevic foi batido por Noah Sadiki com um remate colocado à entrada da área: o sérvio de 26 anos bem se esticou, mas não evitou o remate certeiro.

No segundo golo, aos 88 minutos, Kovacevic saiu da baliza para controlar o passe em profundidade, mas acabou por ser driblado por Promise David.

Vladan Kovacevic, refira-se, foi contratado este verão pelo Sporting, para suceder a Antonio Adán. O guardião chegou proveniente do Raków, da Polónia.