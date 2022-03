Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting revela qual foi o desconto que conseguiu junto do BCP, para a compra dos denominados Valores Mobiliários Convertíveis em Acções (VMOC).

Os leões revelam que pagaram 17 cêntimos por unidade, sendo que estes VMOC tinham sido constituídos a um euro.

Já tinham saído notícias relativas a uma negociação na ordem dos 30 cêntimos, mas a SAD leonina acabou por conseguir um valor ainda mais baixo.

O negócio envolveu a compra de 83.416.953 VMOC, o que implicou um investimento de aproximadamente 14 milhões de euros.

De recordar que o negócio entre Sporting e BCP mereceu reparos do Benfica.

Nesta sexta-feira o banco explicou que pretende deixar de financiar o futebol e que o acordo permite «minimizar as perdas».