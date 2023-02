A Fonte do Bastardo recebeu e venceu o Sporting neste sábado por 3-0, em jogo da 11.ª jornada da fase dos primeiros do campeonato de voleibol.

Os dois primeiros sets foram equilibrados, com a equipa açoriana a vencer por 27-25 e 25-23, enquanto no terceiro set a diferença foi maior (25-19).

Este resultado permite à Fonte do Bastardo reforçar o segundo lugar, com 34 pontos, agora mais seis do que o Sporting, e a quatro do líder Benfica.