O Sporting visitou Vila Nova de Gaia para eliminar o Madalena nos “oitavos” da Taça de Portugal. Na noite desta sexta-feira, os leões venceram por 3-0 (25-23, 25-14 e 25-12). Assim, o Sporting juntou-se a Benfica, Ac. São Mamede, Sp. Espinho e Leixões nos “quartos”.

Os oitavos de final da Taça de Portugal vão decorrer até 27 de janeiro.

De regresso ao campeonato, os campeões nacionais e líderes isolados visitam o Santo Tirso (12.º e último) neste sábado – 17 de janeiro – às 16 horas.

