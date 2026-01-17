Sporting
Voleibol: Sporting vence Madalena e alcança «quartos» da Taça
Leões controlaram eliminatória e centram atenções no campeonato
O Sporting visitou Vila Nova de Gaia para eliminar o Madalena nos “oitavos” da Taça de Portugal. Na noite desta sexta-feira, os leões venceram por 3-0 (25-23, 25-14 e 25-12). Assim, o Sporting juntou-se a Benfica, Ac. São Mamede, Sp. Espinho e Leixões nos “quartos”.
Os oitavos de final da Taça de Portugal vão decorrer até 27 de janeiro.
De regresso ao campeonato, os campeões nacionais e líderes isolados visitam o Santo Tirso (12.º e último) neste sábado – 17 de janeiro – às 16 horas.
#VoleibolSCP | ⏹️ Os Leões seguem para os 𝒒𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔-𝒅𝒆-𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 da Taça de Portugal 🏆 Parabéns, Sporting 💪— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 16, 2026
🏐 23-25, 14-25, 12-25
⚪️ 0-3 ⚫️ // #CAMSCP pic.twitter.com/OTsSKxOQZv
