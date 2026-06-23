Cinco anos depois, Tiago Barth termina a ligação com o Sporting e coloca um ponto final na carreira.

Aos 38 anos, o central brasileiro despede-se do clube leonino, depois de uma temporada em que conquistou todos os troféus a nível interno (Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Supertaça).

Tiago Barth deixa o Sporting com sete títulos conquistados e um total de 95 vitórias em 142 jogos realizados pela equipa principal.

«Foram cinco épocas de muito trabalho, de muita aprendizagem. Os primeiros anos foram um pouco mais difíceis pelo projecto em si, ainda estávamos num período de construção, a equipa estava a ser formada, vínhamos de uma época em que o voleibol tinha tido um interregno no clube. Fiquei feliz de poder participar na construção, conseguimos reavivar essa paixão no clube pela modalidade», refere.

«Em mais de 20 anos de carreira, passei por vários clubes e uma coisa em que pensei nestes dias, é que muitos desses clubes onde joguei e tive várias conquistas, já não existem. Foram clubes que acabaram por falta de incentivos, por falta de algum patrocínio e eu vejo que no Sporting é completamente diferente. É um clube centenário que tenho a certeza de que daqui a 100 anos, no museu, vai estar lá alguém a ver troféus que eu também ajudei a conquistar», acrescenta.

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