Era uma notícia anunciada e este terça-feira, logo bem cedo, concretizada: João Mário é reforço do Benfica. O médio rescindiu contrato com o Inter Milão e assinou com a SAD encarnada, tornando-se reforço para Jorge Jesus.

Ora perante a mudança de Alvalade para o rival do Estádio da Luz, queremos ouvir a sua opinião: o que pensa desta mudança brusca na carreira do internacional português? João Mário faz bem? Quem tem mais a ganhar?

