O Sporting mostrou interesse em contar com Wanderson, mas o avançado de 27 anos, que deixou os russos do Krasnodar, preferiu rumar ao Brasil e assinar pelo internacional.

«Tivemos sondagens do Lyon e do Sporting, mas Wanderson queria voltar ao Brasil. O Internacional apresentou uma proposta e nós já tínhamos dado a nossa palavra aos dirigentes do clube. Depois, outra equipa até se tentou atravessar, mas nós já tínhamos dado a palavra ao Internacional, então nem quisemos ouvir outra proposta», revelou o pai do jogador ao Portal do Colorado.

Recorde-se que a FIFA permitiu que os jogadores estrangeiros que jogavam em clubes russos prosseguissem a carreira noutros países, após a invasão à Ucrânia.

Wanderson foi emprestado pelo Krasnodar até ao final de 2022, com o Internacional a garantir opção de compra.

O brasileiro formou-se no Ajax, mas conta com passagens por Beerschot AC, Lierse, Getafe e Red Bull Salzburg.