Luís Guilherme está muito próximo de deixar o West Ham para ser o primeiro reforço do Sporting para a segunda volta da temporada, numa transferência a título definitivo.

O Maisfutebol apurou que, ainda antes da passagem de ano, os dois clubes avançaram nas negociações e encaminharam o acordo para a transferência do jovem extremo.

Alvo prioritário para reforçar o ataque, conforme o nosso jornal revelou com exclusividade a 23 de dezembro, o internacional brasileiro sub-21 tinha outras abordagens no mercado, mas, desde o arranque das conversações, estava decidido a rumar à Alvalade.

Aos 19 anos, Luís Guilherme foi formado no Palmeiras e chegou à Premier League na temporada passada a troco de aproximadamente 23 milhões de euros.

