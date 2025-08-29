O Sporting continua a fazer encaixes financeiros importantes com jogadores que já tinha transferido no passado. Neste momento, e só com três atletas que já não pertencem ao clube, os cofres leoninos encaixaram 5,9 milhões.

O último destes três jogadores a trazer rendimentos extra é Mateus Fernandes. O médio foi transferido para o West Ham, segundo o próprio Southampton por um valor liigeiramente superior a 40 milhões de libras (46 milhões de euros).

Ora o Sporting tinha reservado dez por cento de uma futura mais-valia. Assim sendo, e porque Mateus Fernandes tinha sido transferido por um valor fixo de 15 milhões, a mais-valia é de 31 milhões de euros, o que significa 3,1 milhões para o Sporting. A isto há ainda que acrescentar 2,5 por cento de mecanismo de solidariedade, o que corresponde a 1,15 milhões.

Por tudo isso, Mateus Fernandes rende um total de 4,25 milhões de euros.

Antes do jovem médio, o Sporting já tinha feito mais dois outros excaixes.

Com a venda de Renato Veiga para o Villarreal, numa transferência que pode chegar aos 29 milhões de euros, os leões ganharam 540 mil euros (2,25 por cento do total da transferência).

Mais tarde, com a mudança de Flávio Nazinho do Cercle Brugge para o Betis por seis milhões, o Sporting - que detinha 15 por cento de uma futura venda - ganhou 900 mil euros. A este valor são somados 165 mil euros do mecanismo de solidariedade, totalizando um encaixe de 1,065 milhões de euros.

Somando tudo: 4,25 milhões, mais 1,06 milhões, mais 0,54 milhões, chega-se então ao valor de