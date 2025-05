Com 33 anos e depois de ter atingido a marca de jogador estrangeiro com mais jogos pelo Betis, William Carvalho confessou que gostava de terminar a carreira no Sporting.

«Vim de uma lesão muito grave e o meu objetivo é recuperar o ritmo competitivo e, para o ano, ver o que pode suceder. Estou muito bem aqui, levo sete temporadas, a minha família está aqui e estou perto de Portugal. Sinto-me como se estivesse em casa»,disse o médio internacional português, numa entrevista à Sport TV.

«O Sporting é o clube do meu coração, é o clube onde fui criado. Tenho um carinho muito grande, mas não sei dizer, neste momento, o que o futuro pode trazer. É óbvio que gostaria de terminar [a carreira] no Sporting, mas nunca se sabe. Se já aconteceram contactos? Não», completou.

William Carvalho, que cumpre a sétima época em Sevilha, soma apenas 11 jogos esta época, devido a uma grave lesão que sofreu em setembro. O médio luso-angolano tem contrato com o clube espanhol até junho de 2026.

Apesar de não representar a Seleção há quase três anos, William Carvalho ainda quer jogar de quinas ao peito. «Vou fazer o possível para ser opção para o mister [Roberto Martínez]. Quando ele chegou, tivemos uma conversa, mas não fui convocado. A Seleção está repleta de grandes jogadores no meio-campo. Somos das seleções mais fortes do mundo, temos imensos jogadores com qualidade e espero que ganhemos outra vez [a Liga das Nações].»

«Neste momento, como vim de uma lesão muito longa, é muito difícil. Mas estou apto, caso o mister me quiser convocar. A Seleção está repleta de talento», acrescentou.