William Lodmell assinou, esta terça-feira, um contrato profissional com o Sporting.

O guarda-redes norte-americano de 17 anos começou a carreira com seis anos no Belenenses e depois seguiu-se uma experiência nos Estados Unidos, numa academia do PSG. O jogador está ligado ao Sporting há sete temporadas.

«É um dia muito feliz para mim assinar este contrato com o Sporting, estou muito grato por estar neste clube e vou dar o meu máximo. O meu guarda-redes de referência na equipa A é o Diego Calai, um guardião muito maduro, que é da formação e é o meu favorito.», afirmou o jogador.

Na temporada passada, William Lodmell realizou 13 jogos ao serviço da equipa de sub-17 do Sporting.