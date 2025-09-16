O Sporting está nomeado para o Prémio de Marca da World Football Summit, graças à coleção «Equality», que promove a igualdade, respeito e inclusão para todos.

Através das redes sociais, a organização confirmou os nomeados de todas as categorias, sendo que além dos leões, concorrem também ao Prémio de Marca o Club América e a 26ª edição da Taça do Golfo Arábico. O Sporting transformou as listas verdes e brancas num símbolo de «Igualdade», expresso em diversas peças de roupa.

Os vencedores serão anunciados no primeiro de dois dias em que decorre o World Football Summit (15 e 16 de outubro), em Madrid.

Confira aqui os nomeados em todas as categorias: