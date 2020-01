Provável titular no dérbi de logo à noite entre Sporting e Benfica, Yannick Bolasie publicou nas redes sociais uma espécie de vídeo motivacional para o jogo.

A produção tem momentos de treino, perspetivas do Estádio José Alvalade e das ruas de Lisboa.

Para além disso, o jogador dos leões tem ainda bilhetes para oferecer.

Who wants to come to the game tonight🦁💚 👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿 #YYB https://t.co/zkhvtSqzzR #DerbiDeLisboa pic.twitter.com/oHHKwo63CB