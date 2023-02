O antigo futebolista do Sporting, Yannick Bolasie, atualmente nos turcos do Çaykur Rizespor, deixou críticas ao que viveu nos leões, na época 2019/20, sobretudo pelo que acontecia fora do relvado.

«Dentro de campo desfrutei, fora de campo era uma desgraça. Não era com os adeptos, eles eram calmos. Só estou a dizer que fora do campo era uma desgraça», começou por dizer, nos últimos dias, numa conversa através do TikTok, na página The Beautiful Game.

«Era a forma como o negócio estava criado. Afeta-te, porque tu vens de um local onde tudo era… Eu fui de Inglaterra para lá, era tudo normal, profissional, tens as coisas feitas, és pago a horas. Ali era como homens a seguir homens. É um grande clube português, conhecido em todo o mundo! Ainda têm problemas até hoje», acrescentou o atacante de 33 anos, que fez 25 jogos e dois golos pelo Sporting, na altura cedido pelo Everton.

Bolasie está no Rizespor e vai na sua temporada mais goleadora da carreira, com dez golos em 15 jogos, na segunda época no emblema turco.