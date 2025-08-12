O espanhol Yeremay Hernández pode estar perto de reforçar o Sporting e, numa altura em que se realizam negociações com o Deportivo da Corunha, os sportinguistas invadiram as redes sociais do jogador.

Com pedidos para se mudar para Lisboa, ser tricampeão ou jogar no mesmo clube que Cristiano Ronaldo, os adeptos usam de tudo para convencer o avançado de 22 anos. Tanto no Instagram como no Twitter, os centenas o número de comentários.

Com formação no Real Madrid, Las Palmas e Deportivo, foi neste último que se estreou a sénior. Na temporada passada apontou 15 golos e cinco assistências em 39 jogos.