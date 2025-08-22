Yeremay Hernández continua a agenda do Sporting, mas recebeu um voto de confiança do treinador do Deportivo da Corunha, ao entrar para o lote de capitães de equipa.

Aos nomes de Villares, Escudero, José Ángel e Ximo Navarro junta-se o jovem extremo, que no entender do treinador Antonio Hidalgo tem de «dar um passo em frente».

«Os quatro capitães foram decididos pelo grupo. Eu entendo - e os capitães também - que o Yeremay tem de dar um passo em frente. Tem uma grande responsabilidade. É o momento de dar esse passo. Leva muito tempo aqui e sabe como é o clube e os adeptos. Tem esse sentimento de pertença», disse o técnico, na conferência de imprensa desta sexta-feira.

Já quanto às propostas por Yeremay, o treinador do Depor sublinhou que está muito satisfeito por poder contar com o jogador.

«Os treinadores querem jogadores talentosos e ele é o caso de um talento incrível. Todos temos de o ajudar a crescer, a dar mais rendimento ainda do que aquele que dá, que já é muito. Ele é muito exigente consigo e estamos muito contentes de que esteja connosco», frisou.

O Sporting, recorde-se, já ofereceu cerca de 30 milhões de euros ao emblema da segunda divisão espanhola pelo jogador de 22 anos, que na última época marcou 15 golos em 39 partidas.