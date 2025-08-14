O Sporting entregou nas últimas horas a primeira proposta ao Deportivo da Corunha por Yeremay Hernández e, segundo apurou o Maisfutebol, o valor global pode atingir até 30 milhões de euros.

A ideia da SAD leonina passa inicialmente por não ultrapassar a ordem dos 25 milhões de euros fixos pelo extremo espanhol, por isso as negociações ainda estão num estágio inicial.

A favor dos leões está o desejo de Yeremay de rumar ao futebol português, onde vê com bons olhos a real oportunidade de brigar por títulos e também disputar a Liga dos Campeões.

Conforme o nosso jornal revelou no começo desta semana, a contratação do extremo formado no Real Madrid não depende de saídas do plantel - Geny Catamo, por exemplo, tem recebido algumas sondagens nos últimos dias.

Aos 22 anos, Yeremay Hernández renovou recentemente contrato com o Deportivo até junho de 2030 e também tem outros clubes interessados de peso no radar.