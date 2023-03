Depois de na semana passada ter assinado um hat-trick na goleada do Sporting sobre o Ajax por 5-1 na UEFA Youth League, Fatawu Issahaku voltou a ser chamado à equipa principal por Ruben Amorim para o jogo desta quinta-feira com o Arsenal em Alvalade.

O internacional ganês começou a partida no banco e acabou por entrar aos 89 minutos para o lugar de Marcus Edwards.

Apesar do tempo de utilização residual, a participação do jovem futebolista neste jogo teve uma consequência: não pode voltar a ser utilizado na prova na prova na qual brilhou recentemente.

Segundo a alínea 8 do artigo 35 dos regulamentos da UEFA Youth League, um jogador que alinhe em três ou mais jogos de uma das três competições europeias a partir da fase de grupos não pode voltar a ser elegível para jogar nesta competição.

Ora, o jogo com o Arsenal foi precisamente o terceiro de Fatawu pelo Sporting nas competições europeias seniores em 2022/23. Antes, o jogador de 19 anos foi utilizado em dois encontros da fase de grupos da Liga dos Campeões: em casa diante do Marselha e fora com o Tottenham.

O Sporting volta a jogar na Youth League no próximo dia 14 diante do Liverpool, podendo garantir um apuramento inédito para as meias-finais da competição.