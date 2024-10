Esta terça-feira, o Sporting visitou e venceu no terreno do Sturm Graz, por 3-1, na terceira jornada da fase liga da Youth League.

Os leões chegaram à vantagem logo aos quatro minutos, com um golo de Denilson Santos após assistência de Gabriel Silva. Aos 19 minutos, o Sporting faz o 2-0, desta vez com Gabriel Silva a escrever o nome na lista de marcadores.

Com um toque de excelência do calcanhar de Ilic, o Sturm Graz reagiu e conseguiu reduzir ainda na primeira parte (34m).

Mas o poderio do coletivo luso foi total e aos 56 minutos chegaram aos 3-1, com bis de Gabriel Silva.

Com este resultado, o a equipa sub-19 do Sporting lidera a classificação, com sete pontos, mas mais um jogo que muitos adversários. O Sturm Graz sofreu a primeira derrota e tem apenas quatro.