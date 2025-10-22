Os juniores do Sporting somaram a segunda vitória em três jogos na Youth League, na tarde desta quarta-feira. A equipa orientada por João Gião venceu o Marselha por 2-1, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Os leões tiveram ascendente no jogo, mas uma entrada na segunda parte mais displicente quase deitava tudo a perder. Flávio Gonçalves e Paulo Simão marcaram, Gabriel Silva foi expulso.

RECORDE O FILME DO JOGO.

O treinador João Gião fez apenas uma alteração em relação à equipa que empatou com o Nápoles a uma bola. O lateral-direito Momade saiu, com Salvador Blopa a ocupar essa posição, e Ivanildo Mendes saltou para extremo nesse corredor.

A primeira parte foi partida, mas com ascendente leonino. As melhores chances pertenceram aos leões, que só não marcaram mais por algum desperdício do avançado Gabriel Silva.

O único golo da primeira metade foi obtido pelo suspeito do costume – Flávio Gonçalves, criativo que tem sido o grande destaque do Sporting na Youth League, recebeu um grande passe de Ivanildo na cara do guarda-redes. Com um toque subtil, finalizou na perfeição para o 1-0.

A fechar a primeira parte, o Sporting ainda fez tremer a baliza do guarda-redes Diarra com um remate rasteiro do médio Rafael Camacho.

A abrir a segunda metade, o Marselha regressou muito bem após o intervalo e marcou golo logo aos 47 minutos. O médio Bakola entrou com facilidades dentro da área leonina e atirou para o empate.

A reação leonina chegou já nos dez minutos finais, após algumas mexidas do treinador João Gião. Lançou Daniel Costa e Paulo Simão, irmão de Rafael Leão e os dois participaram na jogada do 2-0.

Após um canto, Daniel Costa cabeceou à trave. Na reação, Paulo Simão foi mais rápido do que todos e encostou para dentro da baliza. Rui Borges, Varandas e Benardo Palmeiro, que assistiram ao jogo ao vivo, sorriram com o tento.

Até final, nota para a expulsão do avançado Gabriel Silva por acumulação de amarelos, num jogo para esquecer. O Sporting soma agora sete pontos em três jogos. Já o Marselha continua com nenhum.