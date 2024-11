O Sporting alcançou, na tarde desta terça-feira, a terceira vitória consecutiva na Youth League. Na quarta ronda da prova, os jovens leões dominaram e triunfaram sobre o Manchester City (2-0).

Sob olhar atento de Frederico Varandas, Hugo Viana e Diego Capel, os comandados de João Teixeira ensaiaram a vitória no primeiro tempo e brilharam na etapa complementar.

Recorde a história deste duelo.

Depois de o extremo Reigan Heskey ver o cartão amarelo, no lance inaugural, o Sporting desferiu o primeiro remate por Flávio Gonçalves, ao quinto minuto. O esférico encharcado escapou das mãos de Whatmuff, mas voou até à linha final.

Estava dado o mote para a toada até ao intervalo. Aos 12m, o extremo voltou a testar a mira, desta feita tirando tinta ao poste direito.

De batuta em riste, os laterais Denilson Santos e Daniel Costa, o médio Manuel Mendonça e o avançado Flávio Gonçalves lideraram a transição ofensiva, remetendo os adversários para a respetiva área.

Na tentativa de conter os leões, os «Citizens» acumularam faltas e cartões amarelos.

Em todo o caso, os remates de Mendonça, Flávio Gonçalves, Gabriel Silva e de Henrique Arreiol não encontraram o caminho do golo. Por isso, ao intervalo – e apesar do 6-0 em remates – o nulo prevaleceu.

Denilson e Gabriel Silva desataram o nó

A etapa complementar apresentou um Manchester City mais interventivo, na procura de assumir a pressão adiantada. Todavia, à primeira oportunidade, os leões aplicaram um contra-ataque letal.

Da direita para a esquerda, Flávio Gonçalves serviu Denilson Santos, que acelerou a solo e rematou cruzado para o 1-0. Aproveitando as fragilidades já reveladas pelos ingleses, o lateral esquerdo assinou o segundo golo na Youth League, aos 49m.

Pouco depois, aos 57m – e quando o Sporting havia acalmado o ritmo do encontro – a combinação entre Denilson e Gabriel Silva culminou num golo de belo efeito.

Na área, o ponta de lança tirou os defesas do caminho e desferiu um arco indefensável, soltando a festa em Alcochete.

Até final, o Manchester City ainda testou a atenção de Miguel Gouveia, mas pouco fez para reduzir as diferenças no marcador. Até porque a missão dos ingleses complicou-se aos 75m, quando o defesa central – e capitão – Max Alleyne foi expulso.

Invicto na Youth League, o Sporting ascende à liderança, com 10 pontos, fruto dos três triunfos (PSV, Sturm Graz e Man. City) e do empate com o Lille. Uma vez que restam duas rondas nesta fase, os leões estão muito próximos da qualificação para as eliminatórias.

Na tarde de 26 de novembro, os leões recebem o Arsenal (26.º). A 10 de dezembro, visitam os belgas do Club Brugge (22.º).

Por sua vez, o Manchester City é 10.º classificado, com seis pontos. Segue-se a receção ao Feyenoord (35.º).

No encerramento desta ronda, o Sporting apenas poderá ser ultrapassado por Inter, Atalanta e Salzburgo, que totalizam nove pontos.