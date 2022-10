Uma goleada em Marselha e Rodrigo Ribeiro a brilhar mais do que todos os outros. O Sporting mantém-se no topo do grupo da Youth League e desta feita foi até França arrasar o Olympique por 6-0, depois de um início nervoso, diga-se.

Um primeiro erro na construção do ataque deixou Tani sozinho com Diego Callai. O francês tirou o guarda-redes do caminho e de baliza aberta atirou por cima. Aquilo que parecia o 1-0 certo é, agora, uma visão demasiado longínqua para os marselheses que vacilaram de todas as maneiras perante o ataque leonino.

Afonso Moreira ate foi o primeiro a dar o mote, com boas iniciativas na esquerda, mas a figura do jogo seria Rodrigo Ribeiro. Não só pelo hat-trick, como pela participação em cinco dos seis golos do Sporting, com pormenores de classe.

O 1-0 chegou aos 26 minutos, com Afonso Moreira a inventar uma jogada pela esquerda e o ponta de lança a devsiar na área. Depois, Rodrigo Ribeiro assistiu Samuel Justo e Mateus Fernandes para dois golos num minuto. Ao intervalo, o 3-0 não deixava dúvidas: o leão ia vencer em Marselha.

Seria uma questão de números, portanto. E esses aumentaram com Rodrigo Ribeiro a fazer um hat-trick com golos aos 49 e 52 minutos. Dois golos de cabeça, numa demonstração de todos os atributos do avançado.

O 6-0 foi autoria de Afonso Moreira foi esse resultado foi apenas final porque Diego Callai ainda defendeu uma grande penalidade que ele próprio cometeu e que Gebreyesus apontou. O guarda-redes negou-lhe o golo no penálti e na recarga, isto numa altura em que o leão jogava com dez, por expulsão de David Monteiro: com 6-0, viu cartão vermelho direto por travar um adversário que ia isolado.

Assim, o Sporting soma sete pontos e continua no topo do grupo e em excelente posição. Já Rodrigo Ribeiro terá despertado ainda mais atenções...