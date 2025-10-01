Os juniores do Sporting dominaram, mas não trouxeram para Alcochete os três pontos diante do Nápoles, no sul de Itália. Na segunda jornada da Youth League, a equipa orientada por João Gião teve 25 remates contra quatro, mas o marcador terminou com um 1-1.

As duas equipas vinham para este jogo com estímulos diferentes. O Sporting bateu por 3-2 o inferior Kairat Almaty, do Cazaquistão, enquanto o Nápoles procurava vingar-se da derrota diante do Manchester City, por 2-0.

João Gião promoveu algumas alterações no onze inicial. Cieselski, Daniel Costa e Diogo Martins saíram das escolhas iniciais, Rayhan Momade, Gabriel Silva e Zaid Bafdili entraram. Destaque para o último, que se estreava pelos leões na Youth League, proveniente do Genk.

A equipa do Sporting foi mais dominadora ao longo do encontro. A partir do momento em que se adaptou ao molhado relvado sintético de Nápoles, ficou por cima do jogo diante de um Nápoles organizado, mas sem grande imaginação do meio-campo para a frente.

Flávio Gonçalves foi, como habitual, o grande farol criativo desta equipa leonina. Coroou a sua exibição com um golo, aos 40 minutos, de baliza aberta. Gabriel Silva pressionou o guarda-redes contrário, este perdeu e a bola encontrou os pés do sortudo Flávio.

Porém, na segunda parte, o Nápoles chegou ao empate na única grande chance de golo que teve até então. Na ressaca de um canto, Andrea Caucci teve espaço para rematar dentro da área do Sporting e fê-lo com colocação. Miguel Gouveia nada podia fazer.

O Sporting tentou marcar o golo do empate, mas Spinelli, guarda-redes entrado ao intervalo, evitou remates de Bafdili e Flávio Gonçalves com boas defesas. O defesa Gambardelli, capitão do Nápoles, também contribuiu para o resultado com muitas interceções.

Os pequenos leões somam quatro pontos em dois jogos na competição, enquanto o Nápoles arrecada o primeiro ponto. Mais logo, pelas 20 horas, é a vez dos seniores jogarem.

