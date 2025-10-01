Youth League: Sporting concede empate em casa do Nápoles
Golo de Flávio Gonçalves ainda adiantou leõezinhos no marcador, na primeira parte
Os juniores do Sporting dominaram, mas não trouxeram para Alcochete os três pontos diante do Nápoles, no sul de Itália. Na segunda jornada da Youth League, a equipa orientada por João Gião teve 25 remates contra quatro, mas o marcador terminou com um 1-1.
As duas equipas vinham para este jogo com estímulos diferentes. O Sporting bateu por 3-2 o inferior Kairat Almaty, do Cazaquistão, enquanto o Nápoles procurava vingar-se da derrota diante do Manchester City, por 2-0.
João Gião promoveu algumas alterações no onze inicial. Cieselski, Daniel Costa e Diogo Martins saíram das escolhas iniciais, Rayhan Momade, Gabriel Silva e Zaid Bafdili entraram. Destaque para o último, que se estreava pelos leões na Youth League, proveniente do Genk.
A equipa do Sporting foi mais dominadora ao longo do encontro. A partir do momento em que se adaptou ao molhado relvado sintético de Nápoles, ficou por cima do jogo diante de um Nápoles organizado, mas sem grande imaginação do meio-campo para a frente.
Flávio Gonçalves foi, como habitual, o grande farol criativo desta equipa leonina. Coroou a sua exibição com um golo, aos 40 minutos, de baliza aberta. Gabriel Silva pressionou o guarda-redes contrário, este perdeu e a bola encontrou os pés do sortudo Flávio.
Porém, na segunda parte, o Nápoles chegou ao empate na única grande chance de golo que teve até então. Na ressaca de um canto, Andrea Caucci teve espaço para rematar dentro da área do Sporting e fê-lo com colocação. Miguel Gouveia nada podia fazer.
O Sporting tentou marcar o golo do empate, mas Spinelli, guarda-redes entrado ao intervalo, evitou remates de Bafdili e Flávio Gonçalves com boas defesas. O defesa Gambardelli, capitão do Nápoles, também contribuiu para o resultado com muitas interceções.
Os pequenos leões somam quatro pontos em dois jogos na competição, enquanto o Nápoles arrecada o primeiro ponto. Mais logo, pelas 20 horas, é a vez dos seniores jogarem.
