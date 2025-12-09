O Sporting registou o terceiro empate na Youth League, na visita ao Bayern Munique (3-3), na sexta e última ronda da fase liga. Os leões encerraram esta fase sem derrotas. Na tarde desta terça-feira, João Gião não contou com Salvador Blopa, Felicíssimo e Flávio Gonçalves, convocados por Rui Borges para o jogo da equipa principal, agendado para as 17h45.

Recorde a história desta partida.

Numa entrada em falso, os leões concederam um penálti ao sétimo minuto. Uma perda de bola no corredor esquerdo, junto à área, culminou na falta cometida pelo defesa Atanásio Cunha. Pouco depois, o avançado Yil Gashi enganou o guardião Miguel Gouveia, atirou para a direita e estreou-se a marcar na Youth League.

Enquanto recuperava e se ajustava ao contexto, o Sporting sofreu o segundo golo aos 16 minutos. Face à passividade defensiva, os bávaros aproveitaram para apostar na velocidade. Ainda que Miguel Gouveia tenha travado um primeiro remate em corredor central, o brasileiro Maycon Cardozo acelerou à direita e atirou ao segundo poste, conseguindo a estreia a marcar na prova.

De parada e resposta, os comandados de João Gião surgiram, por fim, ao minuto 20. Segundos depois de rematar ao poste, Gabriel Silva foi aposta na profundidade, atirou rasteiro e reduziu.

45‘ Halbzeit am Campus! ⏸️



Nach dem Doppelschlag durch #Gashi & #Cardozo sowie dem Anschlusstreffer gehen wir mit einer verdienten Führung in die Kabine. 👏#FCBU19 #UYL | 2:1 🔴 pic.twitter.com/pla9OQ5LB4 — FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) December 9, 2025

Até ao intervalo, o Bayern voltou a assumir a batuta, mas sem engenho para aumentar a vantagem. Antes do reatar do encontro, João Gião lançou Zaïd Baifdili para o lugar de Rafael Camacho, por várias ocasiões vítima da dureza dos bávaros.

Tal como uma hora antes, o arranque do Sporting foi mau. Desta feita, bastaram 14 segundos para o Bayern marcar. O extremo Maycon voltou a escapar pela direita, Miguel Gouveia travou o remate e o extremo Olychenko faturou na recarga, estreando-se a marcar na Youth League.

Entre trocas, os leões reduziram aos 78 minutos, pelo defesa e capitão Lucas Taibo Domínguez, na sequência de um canto cobrado à direita por Gabriel Silva. Assim, além de se estrear a marcar na prova europeia, o avançado atingiu a segunda assistência.

Ao cair do pano, aos 90+6m, foi entre ressaltos – da esquerda para o meio – que Taibo bisou e restabeleceu a igualdade. Depois do bis negado a Gabriel Silva, o defesa revelou faro ofensivo, atingindo o segundo golo na Youth League.

#JunioresSCP | ⏹️ Os Leões conseguem o empate ao cair do pano, na 6.ª jornada da Fase de Liga da @UEFAMensYouth 💪

⚽️ Lucas Taibo (2) e Gabriel Silva. 🔴 3-3 ⚫️ // #FCBSCP #UYL pic.twitter.com/UK8ox5k1Ny — Sporting CP (@SportingCP) December 9, 2025

Assim, o Sporting subiu ao sétimo lugar, com 12 pontos, aguardando pelo desfecho da ronda para conhecer a posição definitiva. O sorteio dos “16-avos” está agendado para esta sexta-feira (14h30) e o Sporting sabe que vai jogar fora de casa, frente a uma equipa do "caminho dos campeões". Por sua vez, o Bayern terminou com quatro pontos no 28.º posto.

Os jovens leões terminaram invictos esta fase liga – três vitórias e três empates – e apontam à melhor campanha na Youth League (2023, meias-finais). Na última época terminaram a campanha nos “oitavos”.