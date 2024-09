Terá ficado aquém do ambicionado a estreia do Sporting na «renovada» Youth League. Na tarde desta terça-feira, em Alcochete, os jovens leões resgataram um ponto para lá do minuto 90 (2-2), na receção ao Lille.

Num «onze» que conjugou jovens sub-19, sub-23 e da equipa B, os pupilos de Tiago Teixeira revelaram dificuldades de organização em bolas paradas, situações capitais para o desenrolar do encontro.

Recorde, aqui, a história deste jogo.

Apesar do começo equilibrado, os franceses inauguraram o marcador aos 11 minutos. Na sequência de um canto curto cobrado à esquerda, o defesa central Cossier agradeceu o espaço para cabecear, na pequena área.

De parada e resposta, o Sporting alcançou o empate aos 23m, pelo capitão Manuel Mendonça. Em jogada pelo corredor esquerdo, Afonso Moreira cruzou para o segundo poste, na procura de João Simões. Ainda que o extremo tenha errado o cabeceamento, Mendonça elevou-se para assinar nova igualdade.

Sob olhar de Rúben Amorim, Hugo Viana e Frederico Varandas, os jovens leões assumiram a iniciativa de construção, mas sem engenho para completar a reviravolta.

⏸ Tempo de intervalo em Alcochete com tudo empatado a uma bola.

Antes do reatar da partida, Tiago Teixeira procurou reformular as dinâmicas ofensivas, trocando Ivanildo Mendes e Gabriel Silva por Grombahit e Gabriel Melo.

Ainda assim, o Lille replicou a boa entrada e atingiu nova vantagem. Ainda que o guardião Miguel Gouveia tenha brilhado aos 47m, nada poderia fazer aos 62m.

De novo na sequência de um canto à esquerda, desta vez foi Ayodele a cabecear com carimbo de golo (1-2).

Entre trocas, o Sporting adiantou unidades, mas viu em Samy Merzouk um muro. O guarda-redes francês, de 17 anos, travou as sucessivas investidas dos anfitriões.

Do outro lado, e face ao adiantamento dos leões, o Lille procurou sentenciar a partida. Em cima do minuto 90, Miguel Gouveia quase foi traído pela própria confiança. Ao abordar um remate à figura, o guardião viu o esférico escapar das mãos, embatendo no poste.

No derradeiro lance, aos 90+7m, a turma de Tiago Teixeira resgatou um ponto. O livre cobrado à esquerda encontrou a cabeça de Gabriel Melo. Ainda que o esférico tenha sido desviado para a trave, Eduardo Felicíssimo forçou o empate.

Numa fase com três jogos em casa, os jovens do Sporting regressarão à ação europeia nos Países Baixos, ante o PSV, na tarde de 1 de outubro (13h).

Nesta edição da Youth League, os leões jogarão no reduto do Sturm Graz, receberão Man. City e Arsenal, e visitarão o Club Brugge, a 10 de dezembro.