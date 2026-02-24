O Sporting foi à Alemanha vencer o Eintracht Frankfurt por 1-0 e apurou-se para os quartos de final da UEFA Youth League, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Chelsea e Real Madrid, agendado para esta quarta-feira.

A equipa de João Gião soube fazer render até ao apito final a vantagem conquistada ao minuto 19, quando Siljevic, guarda-redes do conjunto germânico, abordou de forma deficiente um cruzamento de Salvador Blopa e acabou por meter a bola na própria baliza.

Apesar das dificuldades sentidas sobretudo na segunda parte, até à expulsão que deixou a equipa alemã reduzida a dez, o Sporting justificou um triunfo que até poderia ter sido mais expressivo, não fossem as várias enormes defesa do guarda-redes dos anfitriões, que disfarçou carências defensivas que se tornaram ainda mais evidentes quando o Eintracht Frankfurt se projetava na frente em busca de anular a vantagem leonina.

Com Salvador Blopa muito solicitado na direita, os leões beneficiaram também da qualidade de passe de Bafdili no meio-campo e do acerto da linha defensiva, também sustentada por Eduardo Felicíssimo.

A primeira parte jogou-se a um ritmo morno sem grandes ocasiões de golo de parte a parte, mas a etapa complementar trouxe um jogo mais aberto.

Com mais bola, a equipa alemã conseguiu empurrar os leões, mas ficou também muito exposta atrás, deixando espaço para transições muitas vezes conduzidas pelo insuperável Blopa, que esteve perto de marcar em duas ocasiões e arrancou a expulsão (duplo amarelo de Osei aos 83 minutos) que permitiu ao Sporting ter o jogo mais controlado nos minutos finais e esbanjar ocasiões antes da confirmação do apuramento para os quartos de final da Youth League, onde os lisboetas vão defrontar, em Madrid ou Londres, o Real Madrid ou o Chelsea.