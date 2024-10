O Sporting triunfou, na tarde desta terça-feira, na visita a Eindhoven, nos Países Baixos. No centro de treinos do PSV, os pupilos de João Teixeira contrariaram o domínio dos anfitriões e arrecadaram a primeira vitória na «renovada» Youth League (0-2).

Face ao onze apresentado na receção ao Lille (2-2), o timoneiro dos jovens leões trocou Salvador Blopa, Miguel Alves, Denilson Santos e Ivanildo Mendes, por Daniel Costa, Lucas Dominguez, Momade e Henrique Arreiol.

Importa recordar que, na primeira ronda, o Sporting suou e sofreu para resgatar um ponto. Por isso, na antevisão à visita a Eindhoven, Tiago Teixeira apelou à tranquilidade dos seus jovens, a fim de evitar nova tarde de ansiedade.

Na primeira parte, essa missão revelou-se complicada.

Reveja os principais momentos deste encontro.

Numa tarde fria nos Países Baixos, com o termómetro a rondar os 13.ºC, os protagonistas também revelaram dificuldades para aquecer os ânimos.

Por isso, a primeira oportunidade de golo apenas surgiu aos 23 minutos, e para o PSV. Deambulando da esquerda para o meio, o extremo Thomas aproveitou o espaço entre os defesas para encarar Miguel Gouveia. Ainda assim, o guardião português aplicou uma mancha superlativa, conservando o nulo.

Na mó de cima, o PSV cimentou posições em meio-campo ofensivo, mas sem perigo. Na outra extremidade, João Simões ensaiou o golo, após uma saída em falso de Smolenaars. Mas, o guardião dos anfitriões esticou-se e desviou o remate com o pé, ainda fora da área.

Em cima do apito para o intervalo, Afonso Moreira soltou a festa nas hostes leoninas. No corredor central, o extremo picou o esférico sobre os defesas, rodou para a baliza e estreou-se a marcar no torneio.

Estavam decorridos 45+2m.

Na etapa complementar, o Sporting rapidamente neutralizou a reação dos neerlandeses. Aos 51m, Eduardo Felicíssimo capitalizou um cruzamento à esquerda e somou o segundo golo na Youth League, de novo de cabeça.

Até final, entre trocas e cartões amarelos, o PSV não mais ameaçou Miguel Gouveia. Por sua vez, o Sporting acumulou oportunidades para ampliar a vantagem.

Assim, os leões saltam do 17.º para o quarto lugar, com quatro pontos. Agora, a turma de Tiago Teixeira aguardará pelo desfecho da ronda.

Na próxima ronda, na tarde de 22 de outubro (15h), o Sporting visitará os austríacos do Sturm Graz (7.º).

Por sua vez, e face às derrotas com Juventus e Sporting, o PSV é 31.º, sem pontos.

Dos 36 participantes na fase Liga, apenas 22 emblemas se juntarão aos clubes na fase dos campeões.

De recordar que o Sp. Braga integra esse lote, ao contrário de Sporting e Benfica.